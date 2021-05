Tra i protagonisti della grande stagione dell’Inter c’è stato anche Achraf Hakimi. Dalla Spagna però ‘spaventano’ il club nerazzurro









L’Inter fresca campione d’Italia si potrebbe trovare presto a fronteggiare un assalto ad uno dei gioielli più splendenti della stagione. Tra i protagonisti della grande cavalcata della truppa di Conte c’è stato anche Achraf Hakimi, esterno marocchino arrivato la scorsa estate dal Real Madrid dopo la buona avventura con la maglia del Borussia Dortmund. Il classe 1998 ha avuto un grande impatto anche con il calcio italiano, attirando però su di se nuovamente l’attenzione del suo vecchio club. Dalla Spagna rilanciano infatti la candidatura del club di Florentino Perez.

Calciomercato Inter, il Real Madrid non molla Hakimi

Stando a quanto sottolineato dal giornalista Eduardo Inda ai microfoni di ‘El Chiringuito de Jugones’, Zinedine Zidane vorrebbe riportare a Madrid sia Hakimi che Odegaard. Il direttore di ‘OkDiario’ ha evidenziato: “L’Inter ha pagato al Real Madrid 13 milioni su 40 e ha diritto di prelazione. La squadra italiana sta pagando tardi e male per il giocatore”. Dal punto di vista strettamente tecnico invece il Real quest’anno ha avuto diversi problemi proprio sulla corsia del marocchino, con i problemi fisici di Carvajal, Odriozola ed infine anche dell’adattato Lucas Vazquez. Per queste ragioni Zidane vorrebbe riportare a casa Hakimi, affidandogli la corsia di destra, piazzando inoltre sul mercato Odriozola pronto ad andare via in prestito o anche a titolo definitivo.

Ad alimentare le voci ci sono inoltre le recenti dichiarazioni dello stesso Hakimi che ha chiarito i motivi della sua partenza, non mancando di evidenziare come il Real sia la sua casa.