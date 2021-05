Bayern Monaco, UFFICIALE un altro addio a fine stagione | L’annuncio

Javi Martinez non rinnoverà con il Bayern Monaco: addio a fine stagione a parametro zero. L’annuncio ufficiale del club

Dopo Flick e Alaba, il Bayern Monaco saluta un’altra colonna della squadra. Come annunciato dal club bavarese attraverso un comunicato ufficiale, anche Javi Martinez lascerà la società a fine stagione dopo la scadenza del contratto. Lo spagnolo non rinnoverà oltre il 30 giugno e saluta dopo ben nove stagioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questa la nota del club: “Il Bayern e Javi Martinez si dicono ‘addio e grazie’ dal profondo del proprio cuore dopo nove anni di successo trascorsi assieme. Il club e il giocatore hanno deciso di non estendere il suo contratto, che scade il 30 giugno. Lo spagnolo è arrivato nel 2012, diventando rapidamente uno dei pilastri della squadra”.

