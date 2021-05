Torino-Parma, Nicola: “Belotti è nervoso. Ecco i nostri obiettivi”

Davide Nicola commenta il successo del suo Torino contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico granata nel post gara

Il Torino di Nicola vince e vede la salvezza. Il tecnico dei granata ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida: “Il Parma è una squadra che fa della fisicità e delle verticalizzazione il loro punto di forza – ammette -. Hanno carattere e personalità. Ogni partita assume un valore diverso, non puoi stare del tutto tranquillo. I ragazzi non hanno strafatto e sono stati ordinati. La vittoria è stata meritata e i numeri non lasciano dubbi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YouTube

Gol Vojvoda – “Tra i tanti diffidati e post covid, sono chiamato a valutare tante cose. Singo ha qualità straordinarie ma ho altri calciatori che sanno sfruttare il momento. Sono contento per Vojvoda che è un giocatore applicato”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Torino-Parma 1-0: Nicola vede la salvezza, gialloblu in Serie B!

Rabbia Belotti – “E’ nervoso e mi va bene così. Stasera meritava il gol, Andrea ha una condizione buona. Dopo il covid non ha mai rifiatato ma è giusto che vada gestito, è anche uno dei diffidati”.

Salvezza vicina – “Credo nella consapevolezza dei ragazzi. Ci eravamo dati degli obiettivi per poter far pesare ogni singola partita fino alla fine non solo per noi ma anche per gli altri. Sono fiducioso per la tenuta tecnica-psicofisica, a noi importa solo il raggiungimento del risultato”.