Il Torino avvicina la salvezza battendo il Parma con un gol di Vojvoda. I gialloblu, invece, sono la seconda squadra a retrocedere matematicamente in Serie B

Il Torino porta a casa tre punti d’oro, condannando il Parma alla Serie B. Nel match che ha chiuso la trentaquattresima giornata di Serie A, la squadra di Nicola ha battuto gli uomini di D’Aversa grazie ad un gol di Vojvoda. L’esterno destro, schierato un po’ a sorpresa, al posto di Singo, ha battuto Sepe, su servizio di Ansaldi. Per il classe 1995 è stato un gioco da ragazzi andare a segno dopo la grande giocata dell’ex Inter e Genoa sulla sinistra. L’argentino è stato uno dei protagonisti del match: nel primo tempo si era messo in luce con una traversa, per il primo legno colpito dal Torino, che poi ha bissato con il palo di Belotti, che anche stasera non è riuscito a trovare la via del gol.

Alla fine il Torino esulta: con i tre punti conquistati stacca Cagliari e Benevento e vede la salvezza. Il Parma, invece, con questo ko saluta matematicamente la Serie A.

Torino-Parma 1-0: 67′ Vojvoda

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Napoli 67, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese 39, Bologna 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Spezia e Torino 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno