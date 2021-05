Il giorno dopo la conquista dello Scudetto da parte dell’Inter, Antonio Cassano torna ad attaccare Conte

Undici anni dopo l’Inter è tornata a vincere lo scudetto. La squadra di Conte ha stracciato la concorrenza e si è laureata campione d’Italia con quattro giornate di anticipo. La festa nerazzurra è legittima, ma c’è chi continua a criticare il giorno interista ed in particolare l’allenatore salentino. Intervenuto come di consueto alla ‘Bobo Tv’ su Twitch Antonio Cassano ha ribadito il suo giudizio negativo nei confronti del gioco di Conte: “Per me, l’Inter non gioca bene. Non mi dà niente. Buttano la palla su Lukaku e imbucano per Hakimi, per me non è giocare bene. Conte è stato bravissimo a vincere lo Scudetto, ma il gioco della sua squadra a me non piace”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Cassano: “Conte in Champions mai bene”

Cassano continua nella sua critica a Conte: “I nerazzurri giocano bene nella propria metà campo. Mi annoio a vedere una squadra schematica. Ha vinto? E quindi, cosa me ne importa! Non dico che l’Inter non gioca bene, parlo di Conte: tutte le grandi squadre hanno vinto con un centrocampo importante, con Conte si salta sempre”. L’ex fantasista ricorda le disfatte europee dell’ex commissario tecnico: “In Champions ci è andato tre volte con la Juventus e due con il Chelsea: ha fatto un anno peggio dell’altro”.