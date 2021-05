Dopo la vittoria dello scudetto, a parlare è l’ex presidente dell’Inter: “Il giocatore mi ricorda Sneijder, io parlo da tifoso”











All’indomani della conquista del diciannovesimo scudetto per l’Inter, è il presidente del triplette Massimo Moratti a parlare ai microfoni di ‘Sky Sport’, dando qualche indicazione da tifoso, come ha tenuto a precisare, alla dirigenza nerazzurra: “Kanté è il giocatore che ha tutte le caratteristiche per completare il centrocampo. Mi ricorda molto Wesley Sneijder, ma è chiaro io parlo da tifoso”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.