Clamoroso dalla Spagna: Florentino Perez ha scelto un big dell’Inter fresca di scudetto come erede del Pallone d’Oro Luka Modric







Per questioni di bilancio, l’ Inter potrebbe essere costretta a cedere un grande entro la fine di giugno o comunque nel prossimo calciomercato estivo. Stando alle clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il ‘sacrificato’ rischia seriamente di essere Nicolò Barella . Arrivato in nerazzurro due estati fa per 40 e passa milioni di euro bonus inclusi, la mezz’ala sarda ha quasi subito conquistato un ruolo centrale nel progetto sportivo di Antonio Conte . Oggi il classe ’97 è un pilastro della squadra, uno di quelli determinanti per la conquista dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, da Bastoni a Ranocchia e Darmian: parla Tinti

Calciomercato Inter, assalto Real a Barella: scenario clamoroso

Secondo ‘Diariogol’ il futuro di Barella potrebbe però essere in Spagna, nientemeno che al Real Madrid . Per il portale ispanico Florentino Perez lo ha scelto per affidargli l’eredità dell’ex Pallone d’Oro Luka Modric , in scadenza nel 2022. Proprio per questo, però, la medesima fonte non esclude uno scenario che sarebbe a dir poco clamoroso: ovvero la permanenza di Barella all’Inter in prestito per un altro anno, poi a giugno 2022 il trasloco dello stesso a Madrid . La società targata Suning, scrive ‘Diariogol’, potrebbe dire sì alla cessione di fronte a una proposta congrua – 60-70 milioni di euro? – mentre per convincere il ragazzo a lasciare l’Inter, del quale è gran tifoso, metterebbe sul piatto un ingaggio superiore all’attuale che è di circa 2,5 milioni di netti l’anno .