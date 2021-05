Serie A, Udinese-Juventus 1-2: la ribalta Ronaldo, Napoli superato!

La classifica di Serie A dopo Udinese-Juventus, match della 34a giornata di campionato

La Juventus soffre ma batte l’Udinese nella 34a giornata di Serie A. Primo tempo positivo per i padroni di casa, passati in vantaggio grazie a un tiro basso di Molina che al 10′ ha trovato impreparato Szczesny. La timida reazione juventina è arrivata nel secondo tempo e si è concretizzata solo nei minuti finali, quando De Paul ha ‘regalato’ un calcio di rigore per un tocco di mano nella sua area. Dal dischetto il solito Cristiano Ronaldo non ha sbagliato. Pochi minuti dopo, con un bel colpo di testa, il portoghese ha completato la rimonta siglando una doppietta fondamentale per il quarto posto. Con questi tre punti, infatti, i ragazzi di Pirlo si riportano in zona Champions League superando il Napoli, che oggi ha pareggiato contro il Cagliari.

Udinese-Juventus 1-2: 10′ Molina (U), 83′ Cristiano Ronaldo (J), 89′ Cristiano Ronaldo (J)

Classifica Serie A: Inter 82 punti; Milan 69; Atalanta 69; Juventus 69; Napoli 67; Lazio 64; Roma 55; Sassuolo 53; Sampdoria 42; Verona 42; Udinese 39; Bologna 39; Genoa 36; Fiorentina 35; Spezia 34; Cagliari 32; Torino 31; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18