Fabio Paratici nel mirino delle critiche: duro attacco al CFO della Juventus nel corso della gara contro l’Udinese

La Juventus si salva in extremis contro l’Udinese: una doppietta di Ronaldo nei minuti finali ribalta il vantaggio friulano siglato da Molina e salva Pirlo dalle polemiche. Ma di certo la Juve ha offerto una prestazione non convincente e c’è chi punta il dito contro Fabio Paratici. Nel corso del match il CFO juventino è stato ripreso in tribuna intento ad armeggiare con il cellullare e non con gli occhi sul campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un atteggiamento che è stato notato e criticato su Twitter da Maurizio Crosetti che ha scritto: “Invece di guardare le partite e i giocatori, smanetta con cellulare. Poi infatti prende Ramsey e Rabiot. O Suarez”.