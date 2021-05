Calciomercato Milan, i rossoneri guardano in Premier League per il bomber del futuro: profilo giovane e di grande prospettiva

Nel finale di stagione, il Milan si gioca molto del suo futuro. La vittoria con il Benevento ha dato una boccata d’ossigeno nell’ottica della corsa Champions, ma ad essere decisiva potrebbe essere, con tutta probabilità, la prossima gara con la Juventus. Rossoneri che puntano al ritorno nella principale competizione europea per club per proseguire nel processo di crescita e rafforzamento, viceversa fare mercato potrebbe essere molto difficile. Bisogna anche costruire le basi per il dopo Ibrahimovic. Per il bomber del futuro, si intrecciano i destini proprio con la Juventus, con il Diavolo che irrompe nella corsa ad un centravanti di grande prospettiva per i prossimi anni.

Calciomercato Milan, testa a testa per Abraham

Il Milan, stando all’Evening Standard, si fionda su Tammy Abraham. L’attaccante 23enne del Chelsea non convince Tuchel e dunque sarà messo sul mercato, anche per trovare fondi per innesti importanti in quel reparto (per andare all’assalto di Haaland o Lukaku). I rapporti con i ‘Blues’ potrebbero dunque intensificarsi, oltre ai discorsi già in atto per il riscatto di Tomori. Il nome di Abraham è stato accostato anche alla Juventus, ma in questo momento la rivale più accreditata sarebbe il West Ham. Il Chelsea, per lasciare andare l’attaccante, chiede circa 45 milioni di euro.