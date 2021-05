Donnarumma e Calhanoglu destinati a lasciare il Milan: arriva la conferma anche del giornalista Ravezzani

Gianluigi Donnarumma sempre più lontano dal Milan. Il contratto dell’estremo difensore rossonero va in scadenza a fine giugno, in pieno Europeo, competizione che disputerà da titolare con l’Italia di Roberto Mancini. Una distrazione, quella del suo accordo con il Milan, che lo sta tenendo impegnato da diversi mesi insieme al suo procuratore, Mino Raiola. L’esito sembra oramai chiaro: il portiere lascerà Milano per una nuova avventura.









Ravezzani: “Società pronta a perderli entrambi”

Destino analogo potrebbe toccare anche a Calhanoglu, che se qualche settimana fa sembrava vicino al rinnovo contrattuale, adesso è molto lontano dalla sua permanenza a Milano. A confermare entrambe le situazioni è il giornalista Fabio Ravezzani, che tra l’altro giudica anche le operazioni che, in entrambi i casi, porterebbero via due titolari a parametro zero. Se per Donnarumma non ci sono rimpianti, soprattutto a fronte di una stagione non da fuoriclasse e qualche rinvio di troppo nel firmare il contratto, per Calhanoglu era necessario muoversi con più anticipo e non attendere l’ultimo secondo.

“Mi dicono che i dirigenti del Milan siano ormai rassegnati a perdere Donnarumma e piuttosto pessimisti su Calhanoglu. Per Gigio non avrei grandi rimpianti: è costato molto più di quanto abbia reso. Sul turco bisognava muoversi un anno fa” è il commento su Twitter di Ravezzani.