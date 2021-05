Calciomercato Inter, primo regalo scudetto per Conte | C’è l’offerta

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia del primo rinforzo per la prossima stagione: ecco l’offerta per un pallino di Conte

Il countdown scudetto era partito già da un po’ in casa Inter, ora siamo davvero in dirittura d’arrivo dopo la vittoria sul Crotone. Nerazzurri che attendono notizie positive da Sassuolo-Atalanta per festeggiare già oggi, in caso contrario basterà un punto contro la Sampdoria nel prossimo weekend. Società già al lavoro per il futuro, per capire come poter rinforzare la squadra compatibilmente alle esigenze finanziarie. Ma ci sarebbe già una mossa per accontentare Conte in una delle sue richieste.

Nel mirino c’è infatti Torreira, giocatore che al tecnico è sempre piaciuto. Finito in disgrazia all’Arsenal, ha tentato il rilancio in prestito all’Atletico Madrid, ma anche in Spagna le cose non sono andate bene. L’uruguaiano tornerà certamente a Londra a fine stagione, da dove cercherà una nuova destinazione. L’Inter si sta facendo avanti e sarebbe in ballo, secondo ‘fichajes.net’, un’offerta da 15 milioni di euro ai ‘Gunners’. Cifra ritenuta insufficiente dagli inglesi, che chiederebbero invece 20 milioni per chiudere l’affare.