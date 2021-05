Sampdoria-Roma in campo domani sera, il tecnico giallorosso Fonseca presenta la sfida di campionato: le parole dell’allenatore portoghese

Roma in campo contro la Sampdoria nel posticipo della domenica sera. Sfida interlocutoria in campionato per i giallorossi, ormai staccati dal treno Champions e a pochi giorni dal ritorno di Europa League contro il Manchester United, dove occorrerà una vera impresa per passare il turno dopo il ko per 6-2 in Inghilterra. Il tecnico capitolino Fonseca parla in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni salienti dell’allenatore giallorosso.

PARAGONE CON L’ANDATA – “All’andata eravamo più in alto e fino all’inizio di marzo abbiamo mantenuto una buona classifica. Nella fase decisiva della classifica sono mancati tanti giocatori importanti”.

MERCATO – “Cosa consiglierei alla proprietà? Io sono l’allenatore, sono focalizzato sulle partite che mancano da qui a fine stagione. Non devo dare consigli alla società, io penso a fare il mio lavoro”.

INFORTUNI – “Qualcosa abbiamo sbagliato evidentemente con Veretout e Spinazzola. Ma nei giorni precedenti stavano bene. Era importante farli giocare a Manchester, i segnali erano positivi e non facevano pensare a nuovi infortuni. Lo rifarei”.

MANCHESTER – “Avevamo preparato un piano partita che nel primo tempo aveva funzionato, cambiarlo non aveva senso. Volevamo continuare a far bene come all’inizio, poi però è successo qualcosa. Non voglio più parlarne però, dobbiamo pensare alla prossima partita”.

OBIETTIVI – “Sono un professionista e sono motivato da qui alla fine della stagione. Credo che tutti dobbiamo pensarla in questo modo”.

BILANCIO – “Lo faremo alla fine della stagione”.

FUZATO – “C’è la possibilità di vederlo in campo, visto l’infortunio di Pau Lopez“.

SAMPDORIA – “Stanno facendo un grande campionato, Ranieri sta svolgendo un ottimo lavoro. E’ una squadra forte fisicamente, sarà difficile”.