Calciomercato Milan, Maldini sui rinnovi: “Prioritaria la Champions”

Maldini torna sul tema rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma: la bandiera rossonera vede prioritaria la qualificazione in Champions

“Le critiche sono dovute ai risultati negativi, ma sapevamo ci sarebbero state giornate più difficili e le cose belle dette allora ce le saremmo dovute ricordare in questi giorni. Normale dare vicinanza alla squadra, anche al gruppo che ha lavorato cosi bene”. Così ha parlato Paolo Maldini ai microfoni di ‘Dazn’. Il dirigente del Milan ha parlato del momento della squadra, ma si è soffermato anche sul discorso rinnovi e in particolare su quelli di Calhanoglu e Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, partenze quasi certe | “Società pronta a perderli entrambi”

Così ha parlato Maldini: “I discorsi legati ai rinnovi sono importanti, ma in questo momento passano in secondo piano. Prima bisogna chiudere il cerchio e centrare l’obiettivo che stiamo inseguendo da tanti mesi”. Chiaro riferimento alla qualificazione in Champions League, che da troppo tempo manca in casa rossonera.