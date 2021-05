Il rinnovo di Donnarumma che tarda ad arrivare non va giù ai tifosi: incontro nel pomeriggio e ultimatum in vista della Juventus

La vittoria sul Benevento fa bene al Milan in ottica Champions, ma in casa rossonera c’è da fare i conti con la questione Donnarumma. Il rinnovo che tarda ad arrivare, l’interesse della Juventus, la stessa Juventus che domenica sfiderà i rossoneri in una partita fondamentale per la Champions. Proprio il portiere è stato protagonista questo pomeriggio di un confronto, che avrebbe avuto anche toni accesi, con una rappresentanza del tifo organizzato rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, rinnovo Donnarumma: confronto con i tifosi

Come riferisce ‘Sky’, infatti, una delegazione di sostenitori rossoneri avrebbe chiesto un confronto al portiere. Dopo un primo diniego, Donnarumma avrebbe incontrato i tifosi: sarebbe nato un confronto in cui, sempre secondo quanto raccontato dall’emittente, sarebbe partito una sorta ultimatum verso il numero 99 rossonero. Un aut aut che avrebbe Juventus-Milan come snodo cardine: a Donnarumma sarebbe stato chiesto di non scendere in campo con i bianconeri senza aver prima firmato il rinnovo di contratto.