Negli istanti immediatamente successivi al fischio finale, Romagnoli ha commentato la vittoria del Milan: “Ora stiamo bene”

La vittoria contro il Benevento lancia il Milan verso quella che si prospetta come un vero e proprio spareggio Champions League: la sfida contro la Juventus del prossimo weekend. A pochi istanti dal fischio finale, Alessio Romagnoli ha commentato la partita ai microfoni di ‘DAZN’: “Vittoria fondamentale. A Roma non abbiamo fatto bene e ne eravamo consapevoli. Ora ci aspettano quattro partite e dobbiamo fare sempre di più”. Le difficoltà trovate dai rossoneri nel girone di ritorno sono ormai note, anche il centrale non ha voluto nasconderle. “Abbiamo passato un periodo così così, ora dobbiamo isolarci e pensare solo al campo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>Milan-Benevento, Pioli: “Ibra fa crescere i compagni” | Rivelazione su Calhanoglu

Romagnoli, insieme a Calhanoglu e Donnarumma, è fra i rossoneri più incerti riguardo al proprio futuro. L’ex difensore della Roma, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Il centrale del Milan ha commentato anche le tante voci riguardo ad un suo possibile addio in estate: “Ho un altro anno di contratto, sono domande per i dirigenti queste”. Riguardo al presente, invece, pochi dubbi: “Io vorrei giocare sempre, poi le scelte le fa il mister. Finché sono qua sono pronto a dare tutto me stesso. Chi gioca deve dare l’anima”.