Juventus, de Ligt: “Siamo delusi, obiettivo secondo posto. Io capitano…”

Matthijs de Ligt ha parlato della deludente annata della sua Juve e degli obiettivi per concludere la stagione, fino alla fascia di capitano

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Matthijs de Ligt ha fatto un primo bilancio della stagione della Juve in vista del rush finale, tra qualificazione alla prossima Champions League e finale di Coppa Italia. Un commento poi anche sull'obiettivo fascia di capitano. Ecco le sue dichiarazioni.

STAGIONE – “Siamo delusi. Quando vai a Firenze lo fai per prendere i tre punti. Siamo stati delusi anche noi: bisogna fare di più per vincere, perché in questa fase della stagione è importante. Prima pensavamo allo scudetto, ora vogliamo arrivare secondi. La squadra è forte. Dobbiamo sempre lottare per vincere lo scudetto, ma ora che non possiamo più dobbiamo arrivare secondi”.

CRESCITA E GOL – “Penso di avere tra le mie qualità quella di fare gol e non sono felice di aver realizzato una sola rete fino a questo momento della stagione. Voglio migliorare anche in questo. Ma serve una crescita generale in tutti noi: da chi calcia gli angoli a chi fa blocco e chi colpisce di testa. In questo periodo pieno di partite importanti voglio segnare di più per aiutare la squadra”.

CAPITANO – “Per me è un onore giocare nella Juve e pensare di essere un giorno il capitano di questa squadra. Ma questo ora non è importante, visto che in rosa ci sono quattro capitani e calciatori di esperienza che giocano da anni qui. L’importante per me è giocare bene, aiutare la squadra e poi deciderà il mister chi sarà il capitano. Per il momento non è un mio obiettivo”.