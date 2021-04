Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore del Lipsia. A sottolinearlo lo stesso club tedesco con un comunicato ufficiale

Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco come nuovo allenatore per la prossima stagione per il dopo Flick. Non si è fatta attendere la risposta del Lipsia, che questa mattina ha ufficializzato il tecnico che siederà sulla panchina per quanto concerne la prossima annata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Bayern, UFFICIALE Nagelsmann | Confermato: costerà 25 milioni

Sarà Jesse Marsch il nuovo allenatore del club tedesco: “Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore dell’RB Leipzig per la stagione 2021/22. Il 47enne proviene dall’FC Red Bull Salzburg firmerà un contratto biennale fino a giugno 2023. A partire dal 1 ° luglio assumerà la posizione di Julian Nagelsmann, che si trasferirà all’FC Bayern Monaco per la nuova stagione. Per Jesse Marsch si tratta di un ritorno al Lipsia, perché nella stagione 2018/19 ha già lavorato come vice allenatore per l’RB Leipzig e ha raggiunto la finale di coppa e il terzo posto in Bundesliga con la squadra”.