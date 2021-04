Le ultime Milan news riguardano i risultati deludenti della squadra di Pioli. A rischio la qualificazione in Champions League

La sconfitta di lunedì a Roma contro la Lazio ha relegato il Milan al quinto posto in classifica. Dopo essersi laureati campioni d’inverno, i rossoneri rischiano quindi di non qualificarsi per la prossima Champions League. Nel girone di ritorno la squadra di Pioli non sta avendo un rendimento tale da restare tra le prime quattro e molto potrebbe dipendere dallo scontro diretto con la Juventus in programma a Torino il prossimo 9 maggio. Sul tema è intervenuto anche Leonardo Martinelli in diretta su ‘Top Calcio 24′: “La società sarebbe contenta di non fare la Champions l’anno prossimo. E’ vero che la qualificazione porterebbe una quarantina di milioni di euro nelle casse del club, ma poi ci sarebbe bisogno di fare una squadra all’altezza della competizione. Non solo, andrebbero accontentate le richieste economiche dei rinnovi dei vari Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli, Kessie… Nel bilancio, non è un caso, hanno previsto di rifare l’Europa League. Rinnovo Ibrahimovic? E’ uno specchietto per le allodole: cosa dobbiamo farci con il presentatore di Sanremo?”.