Il calciomercato Juventus, insieme alla Roma, continua a seguire Milik dell’Olympique Marsiglia, parla il presidente Longoria

Come anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi, Juventus e Roma restano vigili su Arek Milik. L’attaccante approdato dal Napoli al Marsiglia sta disputando una buona stagione ma tra pochi mesi potrebbe già cambiare destinazione. Con l’eventuale approdo di Sarri a Roma, infatti, i giallorossi riaprirebbero il caso Milik. A fare il punto della situazione, durante una conferenza stampa, oggi è stato lo stesso Pablo Longoria, presidente dell’OM: “Abbiamo il controllo di Milik, è un giocatore dell’OM con una formula che mi richiederebbe tutto il giorno per spiegarla. È un prestito con obbligo di acquisto e pagamenti che, se effettuato, lo trasformerà in un giocatore dell’OM. Non c’è possibilità che torni al Napoli”.

Longoria ha proseguito il suo discorso: “Juve? Per prendere le decisioni, c’è sempre bisogno di tre persone. I giocatori hanno molto controllo sulla situazione ma bisogna negoziare con noi. Nel mercato c’è sempre la possibilità per un giocatore in un grande club europeo. Non esiste alcuna parola data in caso di offerta da parte di un grande club. È sempre questione di trattative. L’intenzione del giocatore è di crescere al Marsiglia, dove è molto contento”.