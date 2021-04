Cristiano Ronaldo è sempre al centro dei rumors di calciomercato Juventus. La compagna Georgina in missione

Missione fallita. Nell’estate del 2018 la Juventus acquistò Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per dare l’assalto alla Champions League. Tre tentativi su tre, però, sono andati a vuoto: il primo, con Allegri in panchina, si è fermato ai quarti di finale. Quelli successivi, con Sarri e Pirlo alla guida, sono andati persino peggio: bianconeri fuori agli ottavi. In teoria ce ne sarebbe un altro, visto che il contratto di CR7 scadrà nel 2022, ma le possibilità che il cinque volte Pallone d’Oro resti a Torino sono ogni giorno di meno. Sempre ammesso che la Juve riesca a qualificarsi per la prossima Champions. Il campione portoghese non ha perso occasione per manifestare il suo malcontento in campo e la ‘Vecchia Signora’, in tempi di crisi economica, lo cederebbe volentieri. A tal proposito, sta prendendo corpo la candidatura del Paris Saint-Germain. Ieri Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo, è volata a Parigi: secondo il portale transalpino ‘But!’, il suo blitz nella Capitale francese sarebbe stato dettato dalla volontà di cercare una casa. Indizio chiaro del suo trasferimento al Psg.