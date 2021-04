Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna: uno dei big dell’Inter di Conte ha intenzione di andarsene. A quanto pare si è già proposto a un top club

Bomba clamorosa dalla Spagna: vuole lasciare l’Inter e trasferirsi al Barcellona, al quale si è già offerto. A dare questa notizia è ‘Don Balon’. Il protagonista è Lautaro Martinez? No. Non lo è nemmeno Bastoni, tanto per fare i nomi di due interisti molto apprezzati dal Barça, anche se l’affare si collega al classe ’99 che il club nerazzurro non è però disposto a cedere. Ecco, appunto: per il sito spagnolo Marotta e soci hanno detto no alle avances del Barcellona, il quale ha così virato su un altro titolarissimo della squadra nerazzurra: Milan Skriniar.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Zhang atterrato a Milano: domani gli incontri in sede

Calciomercato Inter, Skriniar al Barcellona: le cifre

A differenza di Bastoni, il difensore slovacco non è incedibile. E poi lo stesso, come scrive il portale iberico, ha intenzione di cambiare aria una volta terminata la stagione e vinto lo scudetto, il primo titolo con la maglia dell’Inter. Forse pure l’ultimo, perché sempre ‘Don Balon’ dà per probabile il suo trasloco nel club blaugrana, a cui l’ex Samp – che non ha un vero e proprio agente – si è già proposto direttamente. L’affare potrebbe chiudersi a 65 milioni di euro, una cifra importante che consentirebbe all’Inter di registrare una super plusvalenza e mettere un po’ in ordine il bilancio.