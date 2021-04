Roma, il punto sugli infortuni da Trigoria in vista del Manchester United: ancora a parte Calafiori, Mirante e Pedro

Con la speranza di raggiungere la qualificazione in Champions League dal campionato ormai naufragata, la Roma guarda all’importante traguardo rappresentato dalla finale di Europa League. L’ostacolo da superare è il Manchester United. I giallorossi giovedì sera sfideranno gli inglesi per la gara di andata in programma all’Old Trafford. E Paulo Fonseca spera di poter avere quanti più giocatori a disposizione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il report di oggi da Trigoria parla di un lavoro a parte per Calafiori, Pedro e Mirante. Gli unici al momento non a disposizione dell’allenatore portoghese. In gruppo invece tutto il resto della rosa.