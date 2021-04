Milan, buone notizie dal fronte infortunati: Zlatan Ibrahimovic si è allenato in gruppo con la squadra

Ripartire dal Benevento per centrare l’obiettivo Champions League. La corsa del Milan, complici le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, si è notevolmente complicata. I rossoneri hanno perso il secondo posto e il conseguente vantaggio sulle inseguitrici. Fondamentale, per la squadra di Pioli, sarà conquistare tre punti contro il Benevento nella gara in programma sabato a San Siro alle 20.45. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

E da Milanello arrivano notizie confortanti per Stefano Pioli. Il tecnico infatti potrebbe avere a sua disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è infatti allenato nella seduta odierna con il resto dei compagni che ieri non sono scesi in campo all’Olimpico per tutto l’allenamento. Un segnale importante quindi, che potrebbe permettere al Milan di avere a disposizione il proprio leader nelle gare cruciali della stagione.