Niente Barcellona per Matthijs de Ligt. Il difensore della Juventus continua ad essere apprezzato parecchio dai blaugrana ma le priorità sembrano essere altre

Matthijs de Ligt continua ad essere un osservato speciale del Barcellona. Il club spagnolo aveva provato a portare in Spagna il difensore olandese prima del suo approdo alla Juventus ma senza successo. Nelle scorse ore il nome dell’ex Ajax è tornato prepotentemente in orbita bianconera: stando alle ultime news de Ligt sarebbe, infatti, il prescelto di Koeman e Laporta per rafforza il pacchetto arretrato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Strappare il classe ’99 alla Juventus non è però per nulla facile. I bianconeri hanno investito tanto, ben 75 milioni di euro, e non hanno alcuna intenzione di privarsene. Nel 2022 sarà possibile portarlo via da Torino, versando i soldi della clausola pari a 125 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio inevitabile | “Ronaldo è schifato”

Calciomercato Juventus, niente Barcellona per de Ligt

Dalla Spagna, però, arrivano ulteriori novità che vanno verso un’altra direzione: secondo ‘Fichajes.net’, de Ligt non può essere considerato un affare per il Barcellona, che ha certamente altre priorità. In difesa, d’altronde, si legge, è in arrivo Eric Garcia dal Manchester City, che andrà ad aggiungersi a Piqué, Lenglet, Ronaldo Araujo e Oscar Mingueza, completando un reparto già importante. Appare evidente, dunque, che il Barcellona, vista anche la crisi finanziaria, deciderà di rafforzare altri reparti, mollando la pista de Ligt.