Il direttore sportivo del Milan, Massara, ha parlato del rinnovo di Donnarumma e delle voci su Maignan prima del match con la Lazio









“La nostra posizione non cambia”. Parla così Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, a ‘Sky Sport’, poco prima del match con la Lazio sulla questione Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo non si sblocca, con la Juventus vigile per un possibile intreccio con Szczesny.

Il dirigente rossonero ha spiegato: “Abbiamo fiducia totale in Donnarumma e speriamo che si possa arrivare ad un accordo. Ora siamo tutti concentrati su questa qualificazione, partendo da Gigio: ci teniamo tanto”. Si è parlato anche di un accordo con Maignan, ma Massara dice: “Siamo vigili in tutti i ruoli ma, al momento, non abbiamo intenzione di andare su un altro portiere”. Infine, su Ibrahimovic: “Ne prenderemo atto: non ci preoccupa”