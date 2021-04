La Juventus potrebbe cedere in Premier League un suo calciatore: l’offerta potrebbe convincere i bianconeri

Il ritorno al Bayern Monaco non è stato come sperava: Douglas Costa sta vivendo una stagione al di sotto delle attese. Poche le possibilità concesse da Flick, poche anche quelle di vederlo nel club tedesco anche il prossimo anno. Difficilmente la società bavarese lo riscatterà e così il brasiliano è destinato a tornare alla Juventus in estate. Per restare? Difficile ipotizzare un Douglas Costa ancora bianconero all’inizio della prossima stagione, più facile una cessione.

Il Gremio sembrava la destinazione più probabile ma l’uscita dalla Coppa Libertadores ha cambiato gli scenari. Ora, secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Vagner Martins, per il 30enne arriva un’opportunità dalla Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Wolverhampton su Douglas Costa

Sarebbe il Wolverhampton la squadra interessata a Douglas Costa. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta da dieci milioni di euro, una cifra che troverebbe il parere favorevole della Juventus.

Per il brasiliano però ci sono anche le sirene che arrivano da campionati come Arabia Saudita e Cina.