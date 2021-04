La Juventus guarda in casa Real Madrid: possibile scambio per arrivare al colpo da 70 milioni

La Juventus crolla ancora, evitando la sconfitta ma tornando da Firenze con un pareggio che sa molto più dell’ennesima occasione persa piuttosto che di un punto che può far comodo. Anzi, la classifica con il successo dell’Atalanta e le partite da giocare di Milan e Napoli, rischia di diventare sportivamente drammatica. E sul mercato si prospettano settimane di grandi manovre per Paratici, Agnelli o chi per loro in caso di clamorosa rivoluzione anche ai piani alti. Alcuni giocatori sembrano avere già le valigie quasi pronte, tante situazioni sono in bilico, da Ronaldo a Dybala.

In questo senso i bianconeri pensano già ai possibili sostituti e tutte le strade possono portare a Madrid, sponda Real. Di nomi papabili per la Juventus ce n’è più di qualcuno nella Casa Blanca, dagli storici Marcelo e Isco ad Asensio. In particolare, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la Vecchia Signora avrebbe chiesto informazioni proprio per Asensio, che da un paio di stagioni a questa parte ha perso importanza e prestazioni. Per il Real resta uno dei big, ma da qualche tempo le voci sul suo addio si sono moltiplicate proprio per il suo calo di rendimento.

Vinicius e Rodrygo sono due talenti in rampa di lancio, che potrebbero portare alla separazione tra Asensio e i Blancos, disposti ad ascoltare offerte. In questo senso i bianconeri avrebbero degli assi nella manica da inserire nella trattativa per portare a Torino lo spagnolo, valutato ben 70 milioni di euro. Il portale iberico parla di Rodrigo Bentancur e Alex Sandro come possibili pedine. In ogni caso i nomi possibili sul piatto sono tanti, visto che anche Isco e Marcelo sono da diverse finestre di mercato in orbita Juventus.