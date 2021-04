Alvaro Morata protagonista in Fiorentina-Juventus: nel post gara lo spagnolo si è soffermato anche sul suo futuro

Un minuto o poco più: tanto ci ha messo Alvaro Morata ad andare a segno in Fiorentina-Juventus. L’attaccante spagnolo è stato mandato in campo da Pirlo dopo l’intervallo al posto di Dybala e subito ha lasciato il segno. Proprio Morata al termine dell’incontro si è soffermato anche sul suo futuro a ‘Sky’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Arrivato in estate dall’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, lo spagnolo ancora non conosce dove giocherà la prossima stagione. La Juve ha la possibilità di prolungare il prestito a fronte di un pagamento di 10 milioni oppure riscattarlo per 45 milioni di euro. La prima è l’ipotesi più probabile, soprattutto se dovesse esserci anche uno sconto da parte dell’Atletico. A tal riguardo Morata dichiara: “Sono un calciatore professionista: do il massimo fino a quando resto qui”.

Lo spagnolo continua: “Resterei a vita, lo sanno tutti, ma il calcio è un business e non sempre possiamo scegliere”. Ora la testa va al finale di stagione: “Qui sono contento e penso solo alla finale da vincere”.