Calciomercato Bologna, Sabatini vuole Arnautovic | Concorrenza inglese

Il Bologna vorrebbe mettere le mani sull’ex attaccante dell’Inter Marko Arnautovic, Sabatini vorrebbe anticipare la Premier

Il Bologna è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Sinisa Mihajlovic, dopo i problemi avuti sottoporta in questa stagione. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, l’obiettivo numero uno di Walter Sabatini è Marko Arnautovic. Si tratta di un ritorno di fiamma per l’austriaco, vicino ai rossoblu già nelle scorse sessioni di mercato.

L’ex Inter sembra felice di ritornare in Serie A dopo la breve parentesi di Milano. Ora è allo Shanghai SIPG. Il Bologna vorrebbe Arnautovic -ora in scadenza nel 2022- per due anni e poi spedirlo al Montreal Impact, in MLS, altro club di Saputo. Ci sarebbero già stati contatti col fratello-agente per anticipare la concorrenza dei club di Premier League.