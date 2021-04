Non è iniziata al meglio la sfida di oggi contro il Crotone per il Parma. KO dopo appena 20 minuti per Man: cambio forzato

Pomeriggio da dimenticare fin qui per il Parma che nello scontro salvezza contro il Crotone va sotto dopo una manciata di minuti per mano di Magallan. Dopo appena 20 giri d’orologio piove ulteriormente sul bagnato con l’infortunio del rumeno Man, che si accascia al suolo dolorante per un problema muscolare al flessore della gamba sinistra.

Dopo aver prontamente fermato il gioco è arrivato il cambio forzato di D’Aversa che ha inserito Gervinho in attacco.