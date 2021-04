Annata da dimenticare per il Parma: Roberto D’Aversa perde il calciatore fino al termine della stagione, si è operato

Non arrivano buone notizie per il Parma. Ormai avviati verso la retrocessione, i ducali dovranno rinunciare all’attaccante fino al termine della stagione. Come comunicato nel report quotidiano della società gialloblù, Roberto Inglese è stato operato per stabilizzare la caviglia sinistra: “L’operazione è perfettamente riuscita – si legge nella nota – e il calciatore, dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà il percorso terapeutico per il completo recupero agonistico all’inizio della prossima stagione”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | La classe dei 2000: Raspadori insegue Vlahovic e Haaland!

Appena quattordici le presenze di Inglese in questa stagione. L’ultima apparizione risale al 7 marzo poi lo stop che durerà fino al prossimo anno.