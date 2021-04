SONDAGGIO CM.IT – Juventus, dimissioni Agnelli: il verdetto dei social!

In bilico la posizione di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo il caos Superlega: il verdetto social sulle sue dimissioni

Settimana a dir poco rovente in casa Juventus, coinvolta direttamente nel caos Superlega. Frustrate le ambizioni di Andrea Agnelli, presidente bianconero, che si è esposto in prima persona. Al punto che nel momento della fuoriuscita dei club inglesi, si erano anche ipotizzate le sue dimissioni. Scenario smentito poi dal numero uno del club piemontese, che ha dichiarato la sua intenzione di rimanere in sella. Ma il dibattito sulla opportunità delle sue dimissioni rimane e divide l’opinione pubblica, esattamente come l’ipotesi Superlega.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Juventus, Pirlo: “Ronaldo, Champions e Agnelli: vi dico tutto”

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti di esprimersi in merito. Verdetto incertissimo fino alla fine e alla fine prevale il No: niente dimissioni per il 50.8% dei votanti, che sorpassa di pochissimo il 49,2% dei partecipanti che invece ritiene che, dopo il flop, Agnelli dovrebbe invece farsi da parte. Il futuro ci dirà, con gli esiti del campionato che potrebbero anche influire.