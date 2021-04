Inter, la stoccata dell’ex Juventus Evra: “Hanno capito tutto”

L’Inter si appresta a vincere lo scudetto, ma intanto i nerazzurri sono l’obiettivo di una stoccata dell’ex Juventus Patrice Evra: che frecciata

L’Inter è a otto punti dal traguardo. Lo scudetto si avvicina per la squadra di Antonio Conte che è riuscita a staccare le rivali con un girone di ritorno impressionanti, mettendo a segno un filotto di vittorie che non ha lasciato spazio per le speranze tricolore del Milan e delle altre. Un successo atteso undici anni dal club nerazzurro e che è arrivato con due ex Juventus al timone: Giuseppe Marotta in veste di amministratore delegato e Antonio Conte in panchina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Evra all’attacco: “Vinto grazie agli juventini”

Approfitta proprio di questo l’ex bianconero Patrice Evra per lanciare la sua stoccata all’Inter. L’ex terzino della Juventus su Facebook lancia l’invettiva contro l’Inter: “Vanno fatti i complimenti ai nerazzurri, stanno facendo una stagione straordinaria. E poi perché hanno capito tutto: per vincere hanno preso tutti quelli della Juventus”.

Una freccia che lo stesso Evra riduce a ironia. “Scherzi a parte non va sottovalutato il lavoro di Conte, un allenatore di livello pazzesco, è di un altro pianeta. E poi non va dimenticato Marotta. Un dirigente bravissimo che ha anche preso alcuni calciatori a zero: PIrlo, Tevez, Coman, Pogba e anche lo Zio Pat” dice con il riferimento finale al suo approdo a Torino.