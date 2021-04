Moise Kean resta al centro delle voci di mercato in casa Juventus: il giovane attaccante ha parlato del suo futuro

Il futuro di Moise Kean sembra ormai un rebus. Protagonista con il Paris Saint-Germain di quella che è stata la sua migliore stagione della sua giovanissima carriera, il talentuoso attaccante italiano potrebbe non proseguire la propria avventura a Parigi. Il club transalpino riflette sul riscatto da versare all’Everton e nel frattempo la Juventus continua ad osservare la situazione con grande attenzione. Il club bianconero sogna il ritorno del millennial, prodotto del proprio vivaio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, mossa Dembele | Gratis nel 2022

E del futuro ha parlato anche il giovane attaccante in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “La Juventus mi ha dato tutto. Andare via mi è spiaciuto. Non so se tornerò il prossimo anno, vedremo. Per ora mi godo il finale di stagione a Parigi, siamo cresciuti tanto. Pochettino è un ottimo allenatore e siamo in semifinale, vicinissimi ad un traguardo prestigioso. Ora tutto è possibile”. Porte aperte ad un ritorno dunque, anche se al momento il sogno di conquistare la Champions League sembra prevalere sui pensieri futuri.