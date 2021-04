Calciomercato Juventus, assalto a Castrovilli: la proposta

Calciomercato Juventus, Castrovilli nuovamente nel mirino dei bianconeri: la proposta alla Fiorentina

Volata finale in campionato per la Juventus per difendere il piazzamento Champions. Dopo la vittoria in rimonta con il Parma, altra tappa fondamentale domani in casa della Fiorentina. Bianconeri che cercano tre punti d’oro, ma dovranno fare i conti con le ambizioni salvezza dei viola. Intanto, tra le due società, è tempo di nuovo di intrecci di mercato, con i campioni d’Italia uscenti che ripensano a Castrovilli.

Nonostante i numerosi alti e bassi stagionali, il centrocampista rimane uno dei prospetti più interessanti. La Juventus, stando al ‘Corriere dello Sport’, sarebbe disposta a mettere sul piatto Weston McKennie più una corposa parte cash per mettere le mani su di lui. Fiorentina che dal canto suo vorrebbe trattenere il giocatore ma sa che di fronte a una offerta importante sarebbe difficile resistere.