Leonardo prima del calcio d’inizio del match del Psg contro il Metz ha fatto il punto sul futuro di Neymar e Mbappe. Ecco le parole del dirigente

I grandi club sono in attesa di novità da Parigi in merito al futuro di Kylian Mbappe e Neymar. I due attaccanti del Psg hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2022. E’ evidente che senza un prolungamento nell’immediato, in estate potrebbero lasciare la Francia. A monitorare con attenzione la situazione è soprattutto il Real Madrid, che sogna di portare in Spagna il talento francese. E’ il nome in cima alla lista della spesa di Florentino Perez, insieme a quello di Haaland. Profili che di fatto chiudono, per il momento, la porta a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato, futuro Neymar-Mbappe: le parole di Leonardo

A fare il punto della situazione sul futuro di Mbappe e Neymar, è stato quest’oggi Leonardo. Il dirigente del Psg ha parlato a margine del match di campionato contro il Metz, poi vinto dai parigini con doppietta dell’attaccante francese e gol di Icardi: “La situazione contrattuale di Mbappé la conosciamo bene, lui sa quello che ne pensiamo noi – ammette a ‘Canal Plus’ – Ha ancora un anno e due mesi di contratto. Oggi non c’è nulla da dire, ma stanno parlando tutti. La sua decisione arriverà ma l’importante oggi è vincere contro il Metz. Ottimista per il rinnovo? Siamo generalmente ottimisti. Non abbiamo motivi per non esserlo ma bisogna esser concentrati sul campo”.

Sul futuro di Neymar – “Tutti sanno qual è la nostra intenzione – prosegue Leonardo -. Non ci pressa nessuno, nessuno ci corre dietro, siamo veramente tranquilli. I nostri rapporti sono ottimi, molto sinceri e schietti. Anche in questo caso verrà un momento per decidere, perché è importante avere le cose chiare per il futuro. Ma il futuro, ad oggi, è il 29 maggio, speriamo per la finale di Champions League”.