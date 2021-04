Cagliari-Roma, i convocati di Fonseca | Quattro recuperi!

La Roma ha diramato la lista dei convocati di Paulo Fonseca per la trasferta di Cagliari. Rientrano Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy

Arrivano buone notizie per Paulo Fonseca in vista della trasferta di Cagliari e soprattutto della semifinale di Europa League contro il Manchester United. L’allenatore giallorosso ritrova anche Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy e, di fatto, recupera tutti per il doppio impegno contro i Red Devils. Ecco la lista dei convocati per la sfida di domani:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato;

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villare, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan;

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy.