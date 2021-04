Il Kun Aguero cambierà squadra a luglio: Barcellona e Juventus si contendono l’argentino e l’ultima offerta gli ha fatto cambiare idea

In scadenza di contratto con il Manchester City e ufficiale il suo addio al club inglese, Sergio Aguero è uno dei nomi principali del prossimo mercato. L’occasione di poter mettere le mani gratis su un attaccante di livello dell’argentino fa gola a tanti gol ed inevitabilmente è partita la caccia al Kun. Tra le società più interessate sono segnalate Barcellona e Juventus.

I blaugrana hanno dalla loro la possibilità di offrire ad Aguero il ricongiungimento con il suo amico Lionel Messi e un ritorno in Spagna dove l’argentino ha già giocato con l’Atletico Madrid. Un’ipotesi che, unita ad un’offerta di biennale da 7-8 milioni di euro sembrava aver convinto il calciatore. Ora però le cose potrebbero cambiare con la Juventus pronta al rilancio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Aguero pronto al sì ai bianconeri

Secondo quanto riferito da ‘Cuatro’ la società italiana si sarebbe spinta ad offrire un ingaggio da dieci milioni di euro all’anno, una proposta migliore rispetto a quella blaugrana. Anche per questo Aguero ci starebbe riflettendo su e sarebbe pronto a cambiare idea. L’argentino aveva, infatti, confidato ai familiari di voler tornare in Spagna e giocare al Barcellona, ma la proposta della Juventus lo ha spinto a rimettere in discussione la sua decisione. Il Kun ci pensa e invece di Messi, potrebbe finire a far coppia con Ronaldo.