Superlega, la mossa di Gravina: ‘avviso’ a Juventus e Milan

Superlega, ecco la prima mossa di Gravina dopo l’ingresso nell’esecutivo Uefa: l’avviso per scoraggiare Juventus e Milan

La Superlega, in pochi giorni, è passata dallo sconvolgere il calcio europeo e mondiale a una fase di precoce arretramento, ma il fronte ormai è aperto. E se Agnelli intende insistere con il progetto, la Uefa e la Fifa tengono la guardia alta. Una mossa per contrastare i ‘secessionisti’ può arrivare da Gabriele Gravina, presidente Figc eletto ieri nell’esecutivo Uefa.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il numero uno del calcio italiano vuole opporre subito una contromisura efficace. Un ‘avviso’ ai naviganti, in particolare a Juventus e Milan che per il momento fanno ancora parte a pieno titolo del progetto Superlega, mentre l’Inter si sta defilando. Al Consiglio Federale di lunedì sarà proposto di mettere nero su bianco che per essere iscritti alla Figc bisognerà impegnarsi a partecipare alle competizioni Uefa e solo a quelle, altrimenti si sarà fuori dai campionati. E così faranno anche le altre federazioni nazionali, per evitare un nuovo ‘golpe’.