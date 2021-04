ECA, Al-Khelaifi sostituisce Agnelli alla presidenza | UFFICIALE

L’ECA ha reso noto di aver scelto il nuovo presidente, che sostituirà il dimissionario Andrea Agnelli: è ufficiale

Il caos legato alla Superlega ha portato il presidente della Juventus Andrea Agnelli a dare le dimissioni da presidente dell’ECA. L’associazione dei club europei ha eletto il nuovo presidente: non è Karl-Heinz Rummenigge, alla guida del Bayern Monaco. Bensì, colui che insieme al tedesco si è schierato al fianco dell’UEFA nella lotta alla Superlega.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx

— ECA (@ECAEurope) April 21, 2021