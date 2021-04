Calciomercato Juventus, ultime notizie per il possibile colpo in attacco dei bianconeri: la trattativa è in stallo

Mentre il presidente Agnelli insiste sul progetto Superlega, la Juventus si prepara a rispondere sul campo contro il Parma dopo il ko con l’Atalanta, per mantenersi in zona Champions League, e sul mercato monitora la situazione per le strategie future. Non cambiano gli obiettivi in tal senso, cercando di rinforzarsi il più possibile, soprattutto in attacco dove più di qualche movimento ci sarà. Diverse le piste battute dal ds Paratici, che registra importanti informazioni su un possibile colpo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: nessuna trattativa tra il Barcellona e Aguero

Rimane infatti nel mirino il ‘Kun’ Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City e che cambierà maglia al termine della stagione. Sull’argentino sembrava nettamente in vantaggio il Barcellona, ma il giornalista Josè Alvarez riferisce che al momento non esista una vera e propria trattativa. A ‘El Chiringuito Tv’, ha spiegato che per ora non ci sono stati contatti diretti tra i catalani e l’entourage dell’attaccante. Il giocatore è sicuramente attratto dalla possibilità di giocare con i blaugrana e con l’amico Lionel Messi, anche se all’interno del Manchester City non sarebbero felici dell’eventualità. Confermate le proposte sul tavolo da parte del Chelsea e della stessa Juventus, con i bianconeri che quindi possono sperare ancora, ma la sensazione è che se arrivasse una chiamata dal Camp Nou la decisione di Aguero verterebbe in tal senso.