Fabrizio Biasin è intervenuto a CMIT TV commentando la nascita della Superlega: critico il commento del giornalista

Fabrizio Biasin a CMIT TV è intervenuto, dicendo la sua sulla questione Superlega: “Quanto mi piace l’imposizione dei club della Superlega? Zero. Quanto sono sorpreso? Pochissimo, non si poteva più far finta di niente, adesso qualunque genere di soluzione suona un po’ come pezza”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per il giornalista un accordo è inevitabile: “Credo che alla fine fra persone affamate di denaro ci si siederà ad un tavolo cercando di spartirsi il ‘tortone’ e qualcuno per forza di cose ne uscirà con le ossa rotte”. Infine su Andrea Agnelli: “Di Agnelli ce n’è uno solo nel sistema calcio, ma somiglia moltissimo ad un lupo”.