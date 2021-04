Il calciomercato Milan può valutare la cessione in prestito di Leao, possibile colpo in Serie A

Prosegue tra alti e bassi la stagione di Rafael Leao con la maglia del Milan. Il talento classe 1999, pur mostrando importanti doti, non è mai ruscito a dare continuità alle sue prestazioni. Così, se le cose non dovessero cambiare repentinamente, riporta ‘Tuttosport’, la dirigenza milanista potrebbe interrogarsi sulla possibilità, dopo due anni, di valutare la posizione dell’attaccante. Maldini e Massara, dunque, guarderanno con rinnovata attenzione le sue prestazioni.

Ad oggi si tratterebbe di una mera ipotesi, ma Leao potrebbe essere mandato in prestito in un club di Serie A per trovare più spazio e far esplodere il suo potenziale. L’idea al momento sarebbe remota ma in vista della prossima stagione qualcosa potrebbe cambiare nel futuro del portoghese.