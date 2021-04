Il terremoto Superlega è solo agli inizi: la Lega Serie A ha indetto un’assemblea urgente mentre il presidente Figc Gravina si è schierato contro

La Superlega ha solo cominciato mettere a soqquadro il calcio europeo e mondiale. La creazione della nuova competizione ha scatenato le reazioni furiose dell’Uefa ma non solo. Il presidente Ceferin ha confermato che per i calciatori impegnati in questa Super League non sarà possibile partecipare a Mondiali ed Europei. Una presa di posizione fortissima, che però non è l’unica. Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato da Montreaux: “Ribadisco il nostro no alla Superlega. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo. L’adesione a questo progetto pone gli stessi Club fuori dal contesto riconosciuto dalla Fifa”, riporta ‘Adnkronos’.

Nel pomeriggio invece è stata indetta un’assemblea straordinaria della Lega Serie A alle ore 17.30. Inter, Juventus e Milan – le tre società tra i fondatori della Superlega – però non parteciperanno.