FIFA, il comunicato UFFICIALE sulla Superlega

La nascita della Superlega provoca la reazione anche della FIFA. L’organo mondiale del calcio dirama un comunicato ufficiale disapprovando la scelta dei club europei coinvolti e richiamando tutti i principi cui si conforma il mondo del calcio, in contrapposizione agli interessi di parte.

“Come dichiarato in più occasioni – si legge – la FIFA intende chiarire di essere a favore di un modello di ridistribuzione che possa aiutare lo sviluppo del calcio come sport. In accordo con il nostro statuto, ogni competizione dovrebbe rispecchiare i principi di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria. La FIFA può esprimere solo la sua disapprovazione a una lega europea chiusa al di fuori delle strutture del calcio internazionale e nel non rispetto dei principi precedentemente dichiarati. La FIFA persegue l’unità nel calcio mondiale e invita le parti coinvolte alla calma e al dialogo costruttivo ed equilibrato per il bene del gioco e farà il necessario per contribuire a uno sviluppo armonico nell’interesse generale del calcio”.