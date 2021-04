Il Tottenham sulla strada di Juventus e Inter per Jerome Boateng, che si libererà a fine stagione a parametro zero dal Bayern Monaco

Jerome Boateng si libererà a parametro zero a fine stagione dal Bayern Monaco. Il club bavarese ha ufficializzato nei giorni scorsi l’addio dell’esperto difensore, a più riprese accostato alla Juventus sul mercato. Ma non ci sarebbero solvato i bianconeri sulle tracce del classe ’88, visto l’accostamento anche all’Inter negli ultimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato, irrompe il Tottenham per Boateng: concorrenza per Inter e Juve

Juve e Inter restano quindi vigili su Boateng, anche se la concorrenza non mancherebbe per il difensore teutonico. Soprattutto dalla Premier League, campionato che affascinerebbe il giocatore. Stando al portale ‘Todofichajes.com’, soprattutto il Tottenham avrebbe messo nei radar un eventuale acquisto di Boateng per la prossima stagione. Indipendentemente dal ribaltone in panchina con l’esonero di Mourinho, il 31enne centrale sarebbe sulla lista degli acquisti della dirigenza londinese.

Gli ‘Spurs’ fiuterebbero l’occasione e sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio faraonico da 12 milioni a stagione per strappare i servigi di Boateng.