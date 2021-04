La lunga avventura al Bayern Monaco di Jerome Boateng si avvia alla conclusione. L’annuncio di Hasan Salihamidzic a margine della gara contro il PSG

Jerome Boateng non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco. Il difensore centrale tedesco lascerà dunque la compagine bavarese dopo dieci anni passati a difendere i colori biancorossi, alla luce della scadenza fissata al prossimo 30 giugno. Si concluderà quindi questa estate il matrimonio di Boateng che questa sera ha anche preso parte alla sfida persa in Champions in casa contro il Paris Saint Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si tratta di un difensore si grande esperienza, accostato spesso anche a club italiani come Inter e soprattutto Juventus, che in estate dovrà trovare una nuova sistemazione. La conferma è arrivata poco prima della sfida contro il PSG direttamente dal direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic che a ‘Sky Deutschland’ ha sottolineato: “È stata una decisione congiunta della dirigenza del club, e anche l’allenatore è stato coinvolto. L’ho spiegato a Jerome e lo ha capito”.