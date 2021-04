Calciomercato Milan, assalto al Real Madrid: corsa a tre in Serie A

Calciomercato Milan, piace un giocatore del Real Madrid: si può scatenare l’asta a tre in Serie A per il talento dei Blancos

A partire da oggi, contro il Genoa, otto finali per il Milan, per mantenere il piazzamento in zona Champions e tornare nell’Europa che conta. Dopodiché, si metterà di nuovo mano al mercato, per rinforzare adeguatamente la rosa per essere pronti per l’appuntamento che manca ormai da otto stagioni. Diversi i reparti in cui intende intervenire la società rossonera, con un occhio particolare alla difesa. Kjaer inamovibile, il club vorrebbe trattenere Tomori anche se le richieste del Chelsea sono piuttosto elevate. E balla la posizione di Romagnoli, che il prossimo anno andrà a scadenza. Un sostituto di spessore del capitano potrebbe venire dal Real Madrid, dove le prestazioni di un giocatore in particolare hanno destato attenzione.

Calciomercato Milan, sogno Militao: ci sono anche Inter e Napoli

Si tratta di Eder Militao, che in assenza di Sergio Ramos e Varane sta guidando la difesa dei Blancos con grande autorità. Zidane ha creduto in lui ed è stato ripagato con gli interessi, si tratta di un calciatore che aveva destato perplessità all’inizio ma che ha giustificato l’investimento di 50 milioni su di lui. Il portale iberico ‘Fichajes.net’, citando fonti italiane, riporta che i rossoneri lo starebbero monitorando, ma non sarebbero l’unica società di Serie A a farlo. Anche Inter e Napoli alla finestra, del resto il nome di Militao era stato accostato al nostro campionato anche in passato. Ma visto il suo rendimento top appare difficile che il Real si privi di lui e soprattutto che intenda farlo a cifre inferiori a quelle cui lo ha acquistato.