Calciomercato Milan, Thauvin a zero | Rifiuta la Premier

Il Milan ha messo gli occhi su Florian Thauvin, che ha deciso di declinare le offerte provenienti dalla Premier League

Il Milan è sempre molto attento a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. Una di quelle della prossima sessione è Florian Thauvin, trequartista dell’Olympique Marsiglia in scadenza di contratto. Nonostante ciò, Villas Boas prima e Sampaoli poi gli hanno comunque continuato a dar fiducia, e il giocatore li ha ripagati. Sono infatti otto i gol segnati e dieci gli assist, in quaranta presenze. Maldini ha messo gli occhi sul francese, ma non solo.

Milan, Thauvin rifiuta il Leicester

Anche alcuni club di Premier League hanno espresso apprezzamenti per Thauvin, e tra questi c’è il Leicester. Secondo quanto riferito ‘BuzzSport.fr‘, il trequartista francese ha rifiutato la Premier e anche il Leicester. Non vuole tornare dopo l’esperienza al Newcastle e pare si faccia più viva l’ipotesi di approdare in Serie A. Il Milan è attento, resta da capire cosa succederà nelle prossime settimane, visto che già da ora Thauvin può firmare con chiunque.